Юрист научил, как спасти от мошенников профиль на "Госуслугах"

"Ключевой способ защиты от неправомерных сделок от вашего имени — это установление самозапрета на кредиты на "Госуслугах", а также запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного участия", — пояснил Хаминский.

По словам эксперта, злоумышленники чаще всего крадут код из СМС под видом подтверждения безопасности. Поэтому доступ к телефону и приложениям должен быть надежно защищен паролем или биометрией. Также важно регулярно проверять кредитную историю через Бюро кредитных историй — это поможет вовремя заметить подозрительные займы.