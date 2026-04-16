Юрист научил, как спасти от мошенников профиль на "Госуслугах"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мошенники могут получить доступ к аккаунту на Госуслугах и попытаться оформить кредит или продать чужую квартиру. О том, как этого избежать, агентству Прайм рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Ключевой способ защиты от неправомерных сделок от вашего имени — это установление самозапрета на кредиты на "Госуслугах", а также запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного участия", — пояснил Хаминский.
По словам эксперта, злоумышленники чаще всего крадут код из СМС под видом подтверждения безопасности. Поэтому доступ к телефону и приложениям должен быть надежно защищен паролем или биометрией. Также важно регулярно проверять кредитную историю через Бюро кредитных историй — это поможет вовремя заметить подозрительные займы.
Для сделок с недвижимостью в электронном виде требуется предварительное личное заявление собственника о согласии на использование электронной подписи. Без этого документа мошенники не смогут легально переоформить квартиру дистанционно. Самозапреты и бдительность — главные инструменты защиты, заключил юрист.