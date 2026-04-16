Лучшие фильмы: что не пропустить на Московском международном кинофестивале

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Павел Сурков. В столице открывается 48-й Московский международный кинофестиваль. Это уникальная возможность не только познакомиться с новейшими картинами со всего земного шара, но и увидеть, в какую сторону сегодня движется массовое и авторское кино. Что смотреть — в материале РИА Новости.

География 48-го ММКФ охватывает 43 государства. В этом году организаторы получили свыше 1500 заявок. В числе лидеров по количеству фильмов, представленных на фестивале, — Россия, Китай, Республика Корея, Индия и Италия. Покажут картины из Алжира, Израиля, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Пуэрто-Рико, Таджикистана, Таиланда, Туниса и Швейцарии.

Откроет смотр фильм Александра Котта "Ангелы Ладоги". Главные роли сыграли Тихон Жизневский, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Евгений Сидихин. Это историческая драма о первых месяцах блокады Ленинграда. В ноябре 1941-го, в самом начале войны, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на еще не окрепший лед Ладоги, чтобы доставить нашим воинам боеприпасы. Но обстоятельства неожиданно и трагически меняются. Теперь героям предстоит спасти сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать.

Стоит обратить внимание на проекты из основного конкурса фестиваля. А определять победителя будет авторитетное жюри, которое в нынешнем году возглавил один из самых ярких и самобытных азиатских кинематографистов Прасанна Витанаге.

Россия в основном конкурсе представлена двумя лентами. Это биографическая драма "Выготский" режиссера Антона Бильжо об одном из ведущих русских философов и фильм "Отец" Павла Иванова. У обоих проектов высокие шансы на победу. Но достойными конкурентами могут стать итальянская драма "Анна Маньяни. Неизвестная история" о нелегкой судьбе одной из выдающихся актрис ХХ века, аргентинская картина "Игра в гуся", испанская "Корова" и лента индийского кинематографиста Фазиля Разака "Страсть".

В конкурсе документального кино велики шансы на победу у Валерии Гай-Германики, представившей фильм "Машенька". Неплохо смотрится и американская картина "Возвращение домой".

Интересными будут и спецпрограммы. В рамках "Свободной мысли" покажут американскую картину "Глаза Ганы". Режиссер проекта Бен Праудфут — один из самых заметных авторов документального кино последних лет, лауреат двух премий "Оскар". Фильм уже получил признание на международных фестивалях в Лондоне, Торонто и Чикаго. Также в программе сериал Сергея Мирошниченко "Рожденные в СССР".

Одним из ярких событий внеконкурсной программы станет жанровая секция "Дикие ночи", в которой собраны хорроры и триллеры из разных стран. Здесь и мистика "Кошка в мышеловке", и японский ужастик "Проклятие", чей сюжет связан с искусственным интеллектом, и мексиканская покадровая анимация "Я, Франкельда" о гострайтере.