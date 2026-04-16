Лучшие фильмы: что не пропустить на Московском международном кинофестивале
Искусство - РИА Новости, 16.04.2019
08:00 16.04.2026 (обновлено: 08:04 16.04.2026)
Лучшие фильмы: что не пропустить на Московском международном кинофестивале

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Награда Московского международного кинофестиваля
Награда Московского международного кинофестиваля
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Павел Сурков. В столице открывается 48-й Московский международный кинофестиваль. Это уникальная возможность не только познакомиться с новейшими картинами со всего земного шара, но и увидеть, в какую сторону сегодня движется массовое и авторское кино. Что смотреть — в материале РИА Новости.
География 48-го ММКФ охватывает 43 государства. В этом году организаторы получили свыше 1500 заявок. В числе лидеров по количеству фильмов, представленных на фестивале, — Россия, Китай, Республика Корея, Индия и Италия. Покажут картины из Алжира, Израиля, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Пуэрто-Рико, Таджикистана, Таиланда, Туниса и Швейцарии.
© Централ Партнершип (2026)

Виктор Добронравов в фильме "Ангелы Ладоги"

Кадр из фильма Ангелы Ладоги

Виктор Добронравов в фильме "Ангелы Ладоги"

Откроет смотр фильм Александра Котта "Ангелы Ладоги". Главные роли сыграли Тихон Жизневский, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Евгений Сидихин. Это историческая драма о первых месяцах блокады Ленинграда. В ноябре 1941-го, в самом начале войны, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на еще не окрепший лед Ладоги, чтобы доставить нашим воинам боеприпасы. Но обстоятельства неожиданно и трагически меняются. Теперь героям предстоит спасти сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать.
Стоит обратить внимание на проекты из основного конкурса фестиваля. А определять победителя будет авторитетное жюри, которое в нынешнем году возглавил один из самых ярких и самобытных азиатских кинематографистов Прасанна Витанаге.
© Dea Film (2025) Кадр из фильма "Анна Маньяни. Неизвестная история"
Кадр из фильма Анна Маньяни. Неизвестная история
Кадр из фильма "Анна Маньяни. Неизвестная история"
Россия в основном конкурсе представлена двумя лентами. Это биографическая драма "Выготский" режиссера Антона Бильжо об одном из ведущих русских философов и фильм "Отец" Павла Иванова. У обоих проектов высокие шансы на победу. Но достойными конкурентами могут стать итальянская драма "Анна Маньяни. Неизвестная история" о нелегкой судьбе одной из выдающихся актрис ХХ века, аргентинская картина "Игра в гуся", испанская "Корова" и лента индийского кинематографиста Фазиля Разака "Страсть".
В конкурсе документального кино велики шансы на победу у Валерии Гай-Германики, представившей фильм "Машенька". Неплохо смотрится и американская картина "Возвращение домой".
Интересными будут и спецпрограммы. В рамках "Свободной мысли" покажут американскую картину "Глаза Ганы". Режиссер проекта Бен Праудфут — один из самых заметных авторов документального кино последних лет, лауреат двух премий "Оскар". Фильм уже получил признание на международных фестивалях в Лондоне, Торонто и Чикаго. Также в программе сериал Сергея Мирошниченко "Рожденные в СССР".
© Cinema Fantasma (2025) Кадр из мультфильма "Я, Франкельда"
Кадр из мультфильма Я, Франкельда
Кадр из мультфильма "Я, Франкельда"
Одним из ярких событий внеконкурсной программы станет жанровая секция "Дикие ночи", в которой собраны хорроры и триллеры из разных стран. Здесь и мистика "Кошка в мышеловке", и японский ужастик "Проклятие", чей сюжет связан с искусственным интеллектом, и мексиканская покадровая анимация "Я, Франкельда" о гострайтере.
Фестиваль завершится 23 апреля.

