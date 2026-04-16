Краткий пересказ от РИА ИИ
- В МИД России предупредили о последствиях вступления Грузии в ЕС.
- По заявлению Захаровой, вступление Грузии в ЕС нанесет удар по туристической индустрии страны и поставит под угрозу общение между родственниками в Грузии и России.
- Грузия лишится преференциального режима торговли с Россией и странами СНГ в случае вступления в ЕС.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вступление Грузии в ЕС и присоединение к антироссийским санкциям Брюсселя нанесет тяжелый удар по туристической индустрии кавказской республики и лишит ее преференций в торговле с Россией и странами СНГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вступление Грузии в Европейский союз с учетом требований деструктивного характера от Брюсселя нанесло бы тяжелейший удар по туристической индустрии Грузии и поставило бы под угрозу поддержание общения между родственниками, которые проживают в Грузии и России, они бы утратили возможность нормально друг друга посещать. Кроме того, Грузии пришлось бы присоединиться к энергетическому эмбарго в отношении нашей страны", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что Россия является одним из основных и надежных поставщиков в республику нефтепродуктов и природного газа.
"Вступление в Европейский союз также означало бы, что Грузия лишится преференциального режима торговли с Россией и со странами СНГ, которые являются для нее главными рынками сбыта", - добавила Захарова.
Санкционная политика ЕС обернулась провалом, заявил Сийярто
