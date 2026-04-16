МИД заявил о готовности России к диалогу с будущим правительством Мадьяра - РИА Новости, 16.04.2026
18:50 16.04.2026 (обновлено: 18:55 16.04.2026)
МИД заявил о готовности России к диалогу с будущим правительством Мадьяра

Россия готова к диалогу с будущим правительством Мадьяра по широкому спектру тем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
  • Захарова заявила о готовности России к диалогу с будущим правительством Петера Мадьяра.
  • Диалог предполагается по широкому спектру тем, включая международную и двустороннюю повестку дня.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Руководство России готово к диалогу с будущим правительством Петера Мадьяра по широкому спектру тем, в том числе по международной и двусторонней повестке дня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Руководство нашей страны готово к диалогу с кабинетом Петера Мадьяра на основе прагматизма, взаимного учета интереса друг друга по широкому спектру, международной и двусторонней повестке дня, о чем было заявлено неоднократно на сегодняшний день", - сказала она в ходе брифинга.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 137 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 56 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера 18 апреля.
