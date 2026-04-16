В МИД будут судить о новом правительстве Венгрии по его делам - РИА Новости, 16.04.2026
18:46 16.04.2026 (обновлено: 18:59 16.04.2026)
В МИД будут судить о новом правительстве Венгрии по его делам

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва считает целесообразным дождаться обнародования программных документов нового правительства Венгрии и шагов по их реализации.
  • Окончательные результаты выборов в парламент Венгрии должны быть утверждены до вечера 18 апреля.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва считает целесообразным дождаться обнародования программных документов нового правительства Венгрии и шагов по их реализации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В соответствии с конституцией Венгрии, ее лидер Петер Мадьяр в мае текущего года должен будет сформировать новое правительство... Мы считаем целесообразным дождаться обнародования его программных документов и конкретных шагов по их реализации", - сказала она в ходе брифинга.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 137 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 56 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера 18 апреля.
