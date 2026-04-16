В МИД высказались о действиях США в Персидском заливе

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Рассчитывать на благоразумие США в конфликте в Персидском заливе не приходится, учитывая отношение военного руководства Соединенных Штатов к правилам ведения войны, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Неправомерный характер действий США не означает, что Вашингтон теперь может действовать в некоем правовом вакууме. Хотели бы напомнить всем, в том числе властям США, о недопустимости нарушения мер международного гуманитарного права. Хотя в условиях, когда американское военное руководство публично называет правила ведения войны чушью - это их выражение, - рассчитывать на какое-то благоразумие, увы, не приходится", - сказала Захарова журналистам.