Рейтинг@Mail.ru
В МИД высказались о действиях США в Персидском заливе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 16.04.2026
В МИД высказались о действиях США в Персидском заливе

Захарова: рассчитывать на благоразумие США в Персидском заливе не приходится

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На благоразумие США в конфликте в Персидском заливе рассчитывать не приходится, заявила Мария Захарова.
  • Она подчеркнула недопустимость нарушения международного гуманитарного права, отметив, что американское военное руководство публично называет правила ведения войны чушью.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Рассчитывать на благоразумие США в конфликте в Персидском заливе не приходится, учитывая отношение военного руководства Соединенных Штатов к правилам ведения войны, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Неправомерный характер действий США не означает, что Вашингтон теперь может действовать в некоем правовом вакууме. Хотели бы напомнить всем, в том числе властям США, о недопустимости нарушения мер международного гуманитарного права. Хотя в условиях, когда американское военное руководство публично называет правила ведения войны чушью - это их выражение, - рассчитывать на какое-то благоразумие, увы, не приходится", - сказала Захарова журналистам.
СШАПерсидский заливРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала