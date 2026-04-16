18:13 16.04.2026 (обновлено: 18:30 16.04.2026)
МИД России осудил морскую блокаду США

Захарова назвала действия США по блокаде Ормузского пролива неправомерными

Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
  • МИД России осудил морскую блокаду Ормузского пролива, введённую США, назвав её односторонней и неправомерной.
  • Мария Захарова назвала объяснения США морской блокады вольной интерпретацией международного права.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Меры США по введению морской блокады Ормузского пролива - односторонние и неправомерные, это вольная интерпретация Соединенными Штатами международного морского права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В целом же меры США по введению морской блокады Ормузского пролива, будь то перехват судов или блокирование иранских портов, необходимо рассматривать исключительно в качестве односторонних и неправомерных как с точки зрению Устава ООН, так и международного морского права в частности. Очередная вольная интерпретация Вашингтоном международно-правовых рамок, которые лишь способствует дальнейшей эскалации конфликта", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Южное командование Пентагона в среду утверждало, что ни одно судно не смогло преодолеть американскую морскую блокаду иранских портов за первые двое суток, девять судов были развернуты.
СШАРоссияОрмузский проливМария ЗахароваВашингтон (штат)Министерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
