МИД ответил на вопрос об отношениях России и Японии - РИА Новости, 16.04.2026
18:06 16.04.2026 (обновлено: 18:14 16.04.2026)
МИД ответил на вопрос об отношениях России и Японии

МИД: отношения России с Японией беспрецедентно деградировали с подачи Токио

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отношения России с Японией беспрецедентно деградировали, заявила Мария Захарова.
  • По ее словам, деградация отношений произошла по вине Токио, который инициировал меры по сворачиванию сотрудничества с Россией.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Отношения России с Японией с подачи Токио беспрецедентно деградировали, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Что касается текущей ситуации в российско-японских отношениях и того, на ком лежит ответственность за их деградацию, то напомню, что эта деградация до какого-то беспрецедентно низкого уровня реализовалась. Факты говорят сами за себя, кто же это сделал: это именно Токио инициировал меры по сворачиванию сотрудничества с Россией", - сказала Захарова на брифинге.
