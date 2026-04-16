МИД ответил на вопрос об отношениях России и Японии

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Отношения России с Японией с подачи Токио беспрецедентно деградировали, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Что касается текущей ситуации в российско-японских отношениях и того, на ком лежит ответственность за их деградацию, то напомню, что эта деградация до какого-то беспрецедентно низкого уровня реализовалась. Факты говорят сами за себя, кто же это сделал: это именно Токио инициировал меры по сворачиванию сотрудничества с Россией", - сказала Захарова на брифинге.