В МИД рассказали, как Украина избавляется от свидетелей инсценировки в Буче

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинские власти мобилизовывают жителей Бучи, которые могут рассказать правду об инсценировке в 2022 году, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Именно в Буче неонацистский режим с особой ретивостью проводил насильственную мобилизацию. А для чего? Для того, чтобы отправить очевидцев тех событий на верную гибель", — пояснила она.
По словам Захаровой, свидетели той инсценировки стоят украинскому руководству "поперек горла" и оно продолжает от них избавляться. И киевский режим, и Европа знают, что там произошло на самом деле, и скрывают это.
В апреле 2022-го Киев опубликовал фото- и видеоматериалы, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных в Буче. Минобороны назвало это очередной провокацией украинского режима, отметив, что все подразделения полностью вышли оттуда еще 30 марта. Пока населенный пункт находился под контролем России, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, подчеркнули в ведомстве.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в этом городе.