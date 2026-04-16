В МИД рассказали, как Украина избавляется от свидетелей инсценировки в Буче

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинские власти мобилизовывают жителей Бучи, которые могут рассказать правду об инсценировке в 2022 году, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Именно в Буче неонацистский режим с особой ретивостью проводил насильственную мобилизацию. А для чего? Для того, чтобы отправить очевидцев тех событий на верную гибель", — пояснила она.

По словам Захаровой, свидетели той инсценировки стоят украинскому руководству "поперек горла" и оно продолжает от них избавляться. И киевский режим, и Европа знают, что там произошло на самом деле, и скрывают это.

В апреле 2022-го Киев опубликовал фото- и видеоматериалы, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных в Буче. Минобороны назвало это очередной провокацией украинского режима, отметив, что все подразделения полностью вышли оттуда еще 30 марта. Пока населенный пункт находился под контролем России , ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, подчеркнули в ведомстве.