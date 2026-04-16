МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Договоренности между Германией и Украиной по оружию являются "смертельной щедростью", Берлин стал главным партнером Киева по "могилизации" граждан Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Украина и Германия подписали десять соглашений, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).
"Подобная так называемая смертельная щедрость вызвала нескрываемый восторг Зеленского, который назвал Германию "главным партнером Украины" в обороне. В переводе на нормальный язык, Германия - главный партнер Зеленского по могилизации граждан Украины", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней плотики.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законными целями для российской армии.