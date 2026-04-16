Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала Берлин главным партнером Киева по "могилизации" - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 16.04.2026 (обновлено: 17:38 16.04.2026)
Захарова назвала Берлин главным партнером Киева по "могилизации"

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала договоренности между Германией и Украиной по оружию "смертельной щедростью".
  • Берлин стал главным партнером Киева по "могилизации" украинцев, заявила она.
  • Представитель МИД добавила, что подобная щедрость вызвала нескрываемый восторг Зеленского.
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Договоренности между Германией и Украиной по оружию являются "смертельной щедростью", Берлин стал главным партнером Киева по "могилизации" граждан Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Украина и Германия подписали десять соглашений, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).
"Подобная так называемая смертельная щедрость вызвала нескрываемый восторг Зеленского, который назвал Германию "главным партнером Украины" в обороне. В переводе на нормальный язык, Германия - главный партнер Зеленского по могилизации граждан Украины", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней плотики.
Ранее Зеленский не раз признавал дефицит на Украине ракет для систем ПВО. Среди причин называл не оплаченный Европой транш по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законными целями для российской армии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБерлин (город)ГерманияКиевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийУкраинаМария ЗахароваНАТОСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала