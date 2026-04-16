ФРГ превратилась в главного спонсора конфликта на Украине, заявила Захарова

- Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в ее милитаризации, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Неплохо было бы также напомнить, что ФРГ превратилась в главного спонсора войны, главного спонсора милитаризации Украины", - сказала она в ходе брифинга.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник объявил, что Берлин и Киев договорились о стратегическом партнерстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сферах обороны и восстановления Украины.