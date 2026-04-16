Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 16.04.2026 (обновлено: 16:33 16.04.2026)
Посла Мексики вызвали в МИД

Послу Мексики выразили обеспокоенность из-за ситуации с удерживаемой россиянкой

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посла Мексики вызвали в МИД России.
  • Мексиканскому послу вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации с несовершеннолетней гражданкой России.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посол Мексики был вызван в четверг МИД РФ, где ему выразили решительную обеспокоенность в связи с ситуацией с удерживаемой органами опеки россиянкой.
"Был вызван посол Мексики... Ему вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации с несовершеннолетней гражданкой России. Напомню, она незаконно удерживается государственными органами опеки Мексики в закрытом специализированном учреждении ", - заявила Захарова на брифинге.
МексикаРоссияВ миреМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала