Посла Мексики вызвали в МИД

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посол Мексики был вызван в четверг МИД РФ, где ему выразили решительную обеспокоенность в связи с ситуацией с удерживаемой органами опеки россиянкой.