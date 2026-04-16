Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посла Мексики вызвали в МИД России.
- Мексиканскому послу вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации с несовершеннолетней гражданкой России.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посол Мексики был вызван в четверг МИД РФ, где ему выразили решительную обеспокоенность в связи с ситуацией с удерживаемой органами опеки россиянкой.
"Был вызван посол Мексики... Ему вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации с несовершеннолетней гражданкой России. Напомню, она незаконно удерживается государственными органами опеки Мексики в закрытом специализированном учреждении ", - заявила Захарова на брифинге.