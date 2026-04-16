Рейтинг@Mail.ru
В МИД предостерегли россиян от поездок в некоторые страны Ближнего Востока - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 16.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор консульского департамента МИД Алексей Климов предостерег россиян от поездок в страны Ближнего Востока, вовлечённые в военный конфликт.
  • Он рекомендовал избегать транзитных маршрутов через регион и с осторожностью пользоваться услугами местных авиаперевозчиков.
  • При выборе тура Климов посоветовал руководствоваться сведениями, публикуемыми на официальных ресурсах МИД и других уполномоченных органов.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянам стоит воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, вовлеченные в военный конфликт, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"На текущий момент рекомендуем воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, вовлеченные в военный конфликт", - сказал Климов "Парламентской газете".
Он добавил, что по возможности стоит избегать пролегающих через данный регион транзитных маршрутов, а также с большой осторожностью прибегать к услугам базирующихся в нем авиаперевозчиков.
"В преддверии майских праздников рекомендуем российским гражданам взвешенно подходить к планированию своего пребывания за рубежом, оценивая риски и избегая регионов с потенциально высоким уровнем напряженности", - отметил Климов.
Он посоветовал при выборе тура руководствоваться сведениями, публикуемыми на официальных ресурсах МИД России, Минэкономразвития России, а также уполномоченных органов государства, которое планируется посетить.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
РоссияБлижний ВостокСШАМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Военная операция США и Израиля против ИранаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала