Россия рассмотрит любой запрос от ЕС об энергоресурсах, заявили в МИД

- Россия рассмотрит любой запрос от Евросоюза на поставку энергоресурсов, если он поступит, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
- Предложения будут изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов и их последствий.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия рассмотрит любой запрос от Евросоюза на поставку энергоресурсов, если он поступит, но он будет изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"РФ рассматривает любой запрос, но в любом случае решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств… Поэтому любые запросы будут изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов, если такая возможность вообще есть, и их последствий", - сказал он журналистам.