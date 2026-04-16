Россия рассмотрит любой запрос от ЕС об энергоресурсах, заявили в МИД
12:19 16.04.2026 (обновлено: 12:35 16.04.2026)
Россия рассмотрит любой запрос от ЕС об энергоресурсах, заявили в МИД

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
  • Россия рассмотрит любой запрос от Евросоюза на поставку энергоресурсов, если он поступит, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
  • Предложения будут изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов и их последствий.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия рассмотрит любой запрос от Евросоюза на поставку энергоресурсов, если он поступит, но он будет изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"РФ рассматривает любой запрос, но в любом случае решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств… Поэтому любые запросы будут изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов, если такая возможность вообще есть, и их последствий", - сказал он журналистам.
