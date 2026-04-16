Россия рассмотрит любой запрос от ЕС об энергоресурсах, заявили в МИД

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия рассмотрит любой запрос от Евросоюза на поставку энергоресурсов, если он поступит, но он будет изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"РФ рассматривает любой запрос, но в любом случае решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств… Поэтому любые запросы будут изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов, если такая возможность вообще есть, и их последствий", - сказал он журналистам.