- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала поддержку Украины стратегической необходимостью и нравственным долгом.
- Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что ее действия ведут Рим к войне с Москвой.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Премьер-министр Джорджа Мелони своими действиями ведет Италию к войне с Россией, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«
"Мелони назвала поддержку Украины стратегической необходимостью и нравственным долгом. Дорогая Джорджа, ты ведешь Италию к краю ужасной войны с Россией", — написал он в социальной сети X.
По словам политика, Италия встала на тропу войны, а не достижения мира.
Накануне Мелони после переговоров в Риме с Владимиром Зеленским заявила, что Италия продолжит оказывать на Россию экономическое давление в рамках "Большой семерки" и Европейского союза для якобы урегулирования украинского конфликта.