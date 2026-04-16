Рейтинг@Mail.ru
На Западе набросились на Мелони из-за ее дерзкой выходки против России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 16.04.2026 (обновлено: 12:25 16.04.2026)
На Западе набросились на Мелони из-за ее дерзкой выходки против России

Мема: Мелони ведет Италию к войне с Россией

© REUTERS / Remo CasilliДжорджа Мелони во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Риме
Джорджа Мелони во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Риме - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© REUTERS / Remo Casilli
Джорджа Мелони во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Риме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ ИИ
  • Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала поддержку Украины стратегической необходимостью и нравственным долгом.
  • Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что ее действия ведут Рим к войне с Москвой.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Премьер-министр Джорджа Мелони своими действиями ведет Италию к войне с Россией, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Мелони назвала поддержку Украины стратегической необходимостью и нравственным долгом. Дорогая Джорджа, ты ведешь Италию к краю ужасной войны с Россией", — написал он в социальной сети X.

Государственный флаг России на здании Министерства обороны Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В Германии призвали к радикальным мерам из-за заявления Минобороны России
10:57
По словам политика, Италия встала на тропу войны, а не достижения мира.
Накануне Мелони после переговоров в Риме с Владимиром Зеленским заявила, что Италия продолжит оказывать на Россию экономическое давление в рамках "Большой семерки" и Европейского союза для якобы урегулирования украинского конфликта.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Предупреждение Минобороны России вызвало панику на Западе
09:05
 
В миреИталияРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала