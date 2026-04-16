- Дмитрий Медведев рассказал о народной программе "Единой России", с которой партия пойдет на выборы.
- Программа разделена на пять блоков: "Обустройство самой большой страны в мире", "Производительность труда и кадры", "Культурно-ценностный вызов", "Демография" и "Обеспечение безопасности в стране".
- Сквозной темой программы стала поддержка участников и ветеранов СВО и их семей.
"Все предложения распределены на пять смысловых блоков. Первый называется "Обустройство самой большой страны в мире". Вот сейчас уже 44 тысячи предложений. Они касаются того, что обеспечивает повседневную жизнь каждого человека, — это медицина, образование, жилищно-коммунальный сектор, экология, доступная среда", — сказал Медведев на совещании, посвященном народной программе партии и итогам форумов "Есть результат!".
"В действующей народной программе этот раздел появился в конце 2024 года, потому что мы дополняем программу и в движении, что называется, "на марше", не ждем съезда или каких-то электоральных событий. Эту работу мы тоже продолжаем, подчеркиваю, не в рамках отдельного блока, а по всем направлениям нашей программы, от медицины и реабилитации до образования, занятости кадров", — подчеркнул Медведев.