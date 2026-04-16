Медведев рассказал о народной программе "Единой России"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о народной программе, с которой партия пойдет на выборы.

« "Все предложения распределены на пять смысловых блоков. Первый называется "Обустройство самой большой страны в мире". Вот сейчас уже 44 тысячи предложений. Они касаются того, что обеспечивает повседневную жизнь каждого человека, — это медицина, образование, жилищно-коммунальный сектор, экология, доступная среда", — сказал Медведев на совещании, посвященном народной программе партии и итогам форумов "Есть результат!".

Второй блок, как отметил руководитель партии, касается производительности труда и кадров.

"Он собрал приблизительно 30 тысяч инициатив на сегодняшний день по повышению эффективности производства, оптимизации ресурсов, наукоемким и цифровым решениям в промышленности и, соответственно, по подготовке кадров", — добавил Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы партии.

Кроме того, по данным председателя партии, еще 24 тысячи предложений поступило по направлению "Культурно-ценностный вызов", которое охватывает вопросы патриотического воспитания, развития культуры, искусства, молодежной политики и защиты российских ценностей. Также Медведев отметил, что на портал поступило почти 23 тысячи инициатив, которые относятся к блоку о демографии.

"Большое внимание в силу понятных причин люди уделяют блоку, который связан с обеспечением безопасности в стране. Это тема, которая включает в себя оборонно-технологический вызов, он объединил 12 тысяч предложений. Речь идет о развитии новых технологий и производств, которые усиливают наш оборонный потенциал, ну и в целом экономический потенциал. Ну а стало быть, укрепляют наш суверенитет", — подчеркнул Медведев.

Также председатель партии выделил тему поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, которая будет сквозной.