Медведев рассказал о народной программе "Единой России"
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре
Выборы в Государственную думу
 
18:11 16.04.2026 (обновлено: 21:45 16.04.2026)
Медведев рассказал о народной программе "Единой России"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев рассказал о народной программе "Единой России", с которой партия пойдет на выборы.
  • Программа разделена на пять блоков: "Обустройство самой большой страны в мире", "Производительность труда и кадры", "Культурно-ценностный вызов", "Демография" и "Обеспечение безопасности в стране".
  • Сквозной темой программы стала поддержка участников и ветеранов СВО и их семей.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о народной программе, с которой партия пойдет на выборы.
"Все предложения распределены на пять смысловых блоков. Первый называется "Обустройство самой большой страны в мире". Вот сейчас уже 44 тысячи предложений. Они касаются того, что обеспечивает повседневную жизнь каждого человека, — это медицина, образование, жилищно-коммунальный сектор, экология, доступная среда", — сказал Медведев на совещании, посвященном народной программе партии и итогам форумов "Есть результат!".

Второй блок, как отметил руководитель партии, касается производительности труда и кадров.
"Он собрал приблизительно 30 тысяч инициатив на сегодняшний день по повышению эффективности производства, оптимизации ресурсов, наукоемким и цифровым решениям в промышленности и, соответственно, по подготовке кадров", — добавил Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы партии.
Кроме того, по данным председателя партии, еще 24 тысячи предложений поступило по направлению "Культурно-ценностный вызов", которое охватывает вопросы патриотического воспитания, развития культуры, искусства, молодежной политики и защиты российских ценностей. Также Медведев отметил, что на портал поступило почти 23 тысячи инициатив, которые относятся к блоку о демографии.
"Большое внимание в силу понятных причин люди уделяют блоку, который связан с обеспечением безопасности в стране. Это тема, которая включает в себя оборонно-технологический вызов, он объединил 12 тысяч предложений. Речь идет о развитии новых технологий и производств, которые усиливают наш оборонный потенциал, ну и в целом экономический потенциал. Ну а стало быть, укрепляют наш суверенитет", — подчеркнул Медведев.
Также председатель партии выделил тему поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, которая будет сквозной.
"В действующей народной программе этот раздел появился в конце 2024 года, потому что мы дополняем программу и в движении, что называется, "на марше", не ждем съезда или каких-то электоральных событий. Эту работу мы тоже продолжаем, подчеркиваю, не в рамках отдельного блока, а по всем направлениям нашей программы, от медицины и реабилитации до образования, занятости кадров", — подчеркнул Медведев.

