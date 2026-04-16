Ветврач объяснил, как избежать смертельной ошибки при встрече с медведем

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пытаться сфотографировать или сделать селфи при встрече с медведем может быть смертельно опасно, из‑за страха или если животное с потомством, оно может проявить агрессию, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
"Если вы увидели медведя, дайте ему спокойно доделать свои дела и уйти. Конечно, не рекомендуется приближаться, тем более делать селфи или фотографировать. Из-за страха, или если животное с потомством, оно может проявить агрессию. Нельзя делать резких движений", - рассказал он.
"Если все-таки видно, что медведь вас заметил и идет на вас, начните отходить потихонечку назад. Не бегите. Не пытайтесь его чем-то спугнуть - зверь лесной", - добавил ветврач.
Он также напомнил, что, как и любое теплокровное животное, млекопитающие являются переносчиками многих опасных заболеваний, в частности бешенства.
По словам Шелякова, появление медведей в городской черте и на дачных участках связано с расширением городов и человеческой деятельностью. Он отметил, что свалки и легкодоступная пища привлекают зверей, которые не хотят уходить со своих исторических территорий.
"Действительно, такое бывает, что медведи появляются на городских территориях и дачных поселках. Это связано с несколькими факторами. Города расширяются, занимая ареал обитания этих зверей. Влияет и человеческая деятельность: большое количество помоек, свалок, легкой добычи, пищевых отходов", - добавил Шеляков.
В-третьих, медведь перестал быть промысловым животным, в плане охоты он никого не интересует, кроме браконьеров, что тоже способствует росту популяции, отметил ветврач.