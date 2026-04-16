Матвиенко назвала российско-турецкие отношения успешными

СТАМБУЛ, 16 апр - РИА Новости. Российско-турецкие отношения не подвержены политической конъюнктуре и развиваются успешно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Очень важно, что российско-турецкие отношения в нынешних современных условиях турбулентного мира - на них не влияет политическая конъюнктура. Даже в этих сложных условиях наши отношения развиваются успешно", - сказала она журналистам.