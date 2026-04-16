ЗАЭС в четверг потеряла все внешние источники питания на 40 минут

ВЕНА, 16 апр - РИА Новости. Запорожская АЭС (ЗАЭС) в четверг вечером потеряла все внешние источники питания по неизвестной причине, электроснабжение восстановили примерно через 40 минут, заявило МАГАТЭ.

"Запорожская АЭС временно потеряла все внешние источники питания сегодня вечером - это второй раз менее чем за неделю и уже 14-й случай с начала конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.

Уточняется, что электроснабжение было восстановлено примерно через 40 минут. Причина отключения пока не известна.