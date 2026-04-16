ЗАЭС в четверг потеряла все внешние источники питания на 40 минут
22:07 16.04.2026 (обновлено: 22:17 16.04.2026)
МАГАТЭ: ЗАЭС в четверг потеряла все внешние источники питания на 40 минут

1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС в четверг вечером потеряла все внешние источники питания.
  • Электроснабжение было восстановлено примерно через 40 минут.
  • Причина отключения пока неизвестна, команда МАГАТЭ проводит расследование.
ВЕНА, 16 апр - РИА Новости. Запорожская АЭС (ЗАЭС) в четверг вечером потеряла все внешние источники питания по неизвестной причине, электроснабжение восстановили примерно через 40 минут, заявило МАГАТЭ.
"Запорожская АЭС временно потеряла все внешние источники питания сегодня вечером - это второй раз менее чем за неделю и уже 14-й случай с начала конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Уточняется, что электроснабжение было восстановлено примерно через 40 минут. Причина отключения пока не известна.
"Команда МАГАТЭ на месте проводит расследование и продолжает мониторинг ситуации", - добавили в Агентстве. Глава МАГАТЭ вновь подчеркнул, что потеря внешнего питания подчеркивает сохраняющуюся нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью.
