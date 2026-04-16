ЦАХАЛ не покинет территорию Ливана после прекращения огня, заявил Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил кабинету министров, что согласился на прекращение огня в Ливане по просьбе президента США Дональда Трампа, отметив, что израильские силы останутся на занимаемых в южном Ливане позициях.
По данным Kan, израильский кабинет министров не голосовал по вопросу прекращения огня с Ливаном.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что провел разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и договорился о прекращении огня между странами на 10 дней.