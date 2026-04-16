ЦАХАЛ не покинет территорию Ливана после прекращения огня, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 16.04.2026
19:27 16.04.2026 (обновлено: 19:35 16.04.2026)
ЦАХАЛ не покинет территорию Ливана после прекращения огня, заявил Нетаньяху

© AP Photo / Nathan Howard — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 16.04.2026
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что согласился на прекращение огня в Ливане по просьбе президента США Дональда Трампа.
  • Он подчеркнул, что израильские силы останутся на занимаемых в южном Ливане позициях.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился о прекращении огня между Ливаном и Израилем на 10 дней.
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил кабинету министров, что согласился на прекращение огня в Ливане по просьбе президента США Дональда Трампа, отметив, что израильские силы останутся на занимаемых в южном Ливане позициях.
"Трамп попросил об этом, а у нас есть интересы в отношениях с США. Мы останемся в Ливане там, где находимся сейчас", - приводит слова Нетаньяху гостелерадиокомпания Kan.
По данным Kan, израильский кабинет министров не голосовал по вопросу прекращения огня с Ливаном.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что провел разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и договорился о прекращении огня между странами на 10 дней.
