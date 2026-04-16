Axios: Ливан и Израиль могут объявить сделку по прекращению огня в четверг

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Власти Ливана и Израиля могут объявить о заключении соглашения по прекращению огня между странами в четверг вечером, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника из министерства обороны.

Ранее Трамп заявил, что лидеры Израиля Ливана проведут переговоры в четверг. До этого состоялась встреча между послами Израиля и Ливана при посредничестве США

"Израильский чиновник из министерства обороны заявил, что о заключении соглашении о прекращении огня (между Израилем и Ливаном - ред.) могут объявить в четверг вечером", - говорится в статье Равида.

"Мы на перепутье. Пока нет окончательного варианта, но это (объявление о соглашении - ред.) может произойти сегодня", - цитирует журналист слова израильского чиновника.

Ранее в четверг журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на ливанского чиновника сообщал, что президент США Дональд Трамп провел разговор с президентом Ливана Джозефом Ауном