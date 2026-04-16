Трамп поддержал президента Ливана в вопросе прекращения огня с Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕЙРУТ, 16 апр - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун заручился поддержкой президента США Дональда Трампа в вопросе скорейшего прекращения огня с Израилем, говорится в заявлении канцелярии ливанского лидера.
"Президент выразил надежду на продолжение усилий для скорейшего прекращения огня. В свою очередь, Трамп подтвердил свою поддержку президенту Ауну и Ливану, подчеркнув приверженность удовлетворению ливанского запроса о скорейшем прекращении огня", - говорится в заявлении.