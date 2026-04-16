Рейтинг@Mail.ru
Трамп поддержал президента Ливана в вопросе прекращения огня с Израилем
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 16.04.2026 (обновлено: 18:01 16.04.2026)
Трамп поддержал президента Ливана в вопросе прекращения огня с Израилем

© РИА Новости
Последствия бомбардировок в южном пригороде Бейрута районе Кафаат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ливана Джозеф Аун выразил надежду на скорейшее прекращение огня с Израилем и заручился поддержкой президента США Дональда Трампа в этом вопросе.
БЕЙРУТ, 16 апр - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун заручился поддержкой президента США Дональда Трампа в вопросе скорейшего прекращения огня с Израилем, говорится в заявлении канцелярии ливанского лидера.
"Президент выразил надежду на продолжение усилий для скорейшего прекращения огня. В свою очередь, Трамп подтвердил свою поддержку президенту Ауну и Ливану, подчеркнув приверженность удовлетворению ливанского запроса о скорейшем прекращении огня", - говорится в заявлении.
В четверг состоялся телефонный разговор сегодня между Трампом и Ауном, в ходе которого Аун вновь выразил благодарность за усилия, которые Трамп прилагает для достижения прекращения огня в Ливане и обеспечения устойчивого мира и стабильности как шага к мирному процессу в регионе.
Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В миреЛиванИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала