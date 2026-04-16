СМИ: власти Ливана не знают о якобы планируемых переговорах с Израилем

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Власти Ливана не знают о якобы планируемых переговорах лидеров Ливана и Израиля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальный источник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры в четверг.
"Мы не в курсе контактов, запланированных с израильской стороной, и мы не были проинформированы по официальным каналам", - заявил источник агентству.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль ведет наземную операцию на юге Ливана и наносит удары по ливанским городам, включая столицу. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.