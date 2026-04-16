СМИ: прекращение огня в Ливане может вступить в силу на этой неделе

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Соглашение между Израилем и Ливаном о прекращении огня может вступить в силу уже на этой неделе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных ливанских чиновников.
"Скоро, как ожидается, будет объявлено о соглашении между Израилем и Ливаном о прекращении огня, направленном на прекращение израильской войны против движения "Хезболлах", на фоне давления США с целью снижения напряжённости на Ближнем Востоке. Перемирие между Израилем и ливанской боевой группировкой может вступить в силу на этой неделе, вероятнее всего, после того как израильские сухопутные войска завершат захват ключевого города Бинт-Джбейль на юге Ливана", - говорится в сообщении.
По словам ливанских чиновников, в случае объявления о прекращении огня в Ливане, его продолжительность, вероятно, будет зависеть от длительности перемирия между США и Ираном. Financial Times со ссылкой на чиновника отмечает, что прекращение огня будет означать прекращение израильских ударов, а не вывод израильских войск.
Как пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации, прекращение огня в Ливане не является частью мирных переговоров с Ираном, Вашингтон его не запрашивал, однако президент США Дональд Трамп "приветствовал бы" прекращение боевых действий в Ливане.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль ведет наземную операцию на юге Ливана и наносит удары по ливанским городам, включая столицу. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.