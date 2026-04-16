Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина планирует установить льготы для почты в Свердловской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
13:05 16.04.2026 (обновлено: 13:38 16.04.2026)
Бабушкина планирует установить налоговые льготы для почты в Свердловской области

© Фото : пресс-служба Заксобрания Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
© Фото : пресс-служба Заксобрания Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила о планах установить налоговые льготы для почтовых отделений, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В Заксобрании идет работа над законопроектом "О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций"".
"Мы работаем над законопроектом, который инициировал глава региона Денис Паслер, устанавливающим для организаций почтовой связи общего пользования право на уменьшение суммы налога на имущество организаций на сумму расходов на ремонт отделений почтовой связи. Ожидается, что данные преференции будут способствовать модернизации почтовых отделений, а также создадут возможности для повышения качества и доступности почтовых услуг для уральцев", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Спикер парламента отметила, что в настоящий момент в сельских территориях Свердловской области работает свыше 90 почтовых отделений, а для перевозки посылок и корреспонденции на Среднем Урале разработано более 300 почтовых маршрутов. Для жителей села отделение почты является важным социальным объектом, где можно воспользоваться сервисами портала госуслуг, распечатать нужные документы, приобрести товары первой необходимости.
Кроме того, Бабушкина указала, что данным законопроектом предлагается продлить с пяти до восьми налоговых периодов срок применения налоговой льготы по налогу на имущество организаций, предоставляемой в отношении гостиниц.
Такая налоговая льгота действует в регионе с 2020 года. За период 2020-2024 годов сумма предоставленной в отношении гостиничных комплексов налоговой льготы составила 489,6 миллиона рублей, при этом налогов в бюджет региона от организаций – получателей льготы поступило порядка 840 миллионов рублей. Таким образом, на один рубль предоставленной налоговой льготы пришлось 1,7 рубля налоговых поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области.
 
Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила БабушкинаЛьготы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала