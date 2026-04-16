Бабушкина планирует установить льготы для почты в Свердловской области

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила о планах установить налоговые льготы для почтовых отделений, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В Заксобрании идет работа над законопроектом "О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций"".

"Мы работаем над законопроектом, который инициировал глава региона Денис Паслер, устанавливающим для организаций почтовой связи общего пользования право на уменьшение суммы налога на имущество организаций на сумму расходов на ремонт отделений почтовой связи. Ожидается, что данные преференции будут способствовать модернизации почтовых отделений, а также создадут возможности для повышения качества и доступности почтовых услуг для уральцев", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.

Спикер парламента отметила, что в настоящий момент в сельских территориях Свердловской области работает свыше 90 почтовых отделений, а для перевозки посылок и корреспонденции на Среднем Урале разработано более 300 почтовых маршрутов. Для жителей села отделение почты является важным социальным объектом, где можно воспользоваться сервисами портала госуслуг, распечатать нужные документы, приобрести товары первой необходимости.

Кроме того, Бабушкина указала, что данным законопроектом предлагается продлить с пяти до восьми налоговых периодов срок применения налоговой льготы по налогу на имущество организаций, предоставляемой в отношении гостиниц.