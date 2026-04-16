17:18 16.04.2026
Против зампредседателя Ленинского суда в Курске возбудили дело о взятке

  • Зампредседателя Ленинского районного суда Курска Ольгу Петрову подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
  • По версии следствия, она должна была приговорить фигурантку уголовного дела к наказанию, не связанному с реальным лишением свободы, за взятку в 3 миллиона рублей.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении зампредседателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой по факту получения взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой по факту получения ею взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 24 апреля 2025 года Петрова, рассматривая уголовное дело о покушении на мошенничество, получила через посредников взятку в 3 миллиона рублей. Отмечается, что за данное вознаграждение Петрова должна была приговорить фигурантку к наказанию, не связанному с реальным лишением свободы.
В настоящее время по делу судьи устанавливаются все обстоятельства преступления.
