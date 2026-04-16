Против зампредседателя Ленинского суда в Курске возбудили дело о взятке

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении зампредседателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой по факту получения взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в СК РФ.

По версии следствия, 24 апреля 2025 года Петрова, рассматривая уголовное дело о покушении на мошенничество, получила через посредников взятку в 3 миллиона рублей. Отмечается, что за данное вознаграждение Петрова должна была приговорить фигурантку к наказанию, не связанному с реальным лишением свободы.