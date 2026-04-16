Пентагон заявил, что готовит "ряд действий" против Кубы

ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. США планируют "ряд действий" против Кубы и готовы выполнить соответствующие приказы президента Дональда Трампа, об этом заявили РИА Новости в Пентагоне, комментируя сообщения о подготовке военной операции на острове.

"Мы не будем спекулировать на гипотетических сценариях. Министерство планирует ряд действий на случай непредвиденных обстоятельств и остается готовым исполнять приказы президента по мере их поступления", – сказали в ведомстве.

С тех пор эта страна переживает топливный кризис. Из-за этого на острове периодически отключают электроэнергию, время от времени там проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Вашингтон стремится задушить кубинскую экономику и сделать условия жизни населения невыносимыми. В конце марта российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.