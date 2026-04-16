Кадыров назвал день отмены КТО в Чечне символом новой эры

ГРОЗНЫЙ, 16 апр — РИА Новости. День отмены режима контртеррористической операции (КТО) в Чечне является символом возрождения и новой эры для республики, считает глава региона Рамзан Кадыров.

Шестнадцатого апреля 2009 года в Чечне был отменен режим КТО, этот день в республике ежегодно отмечается как праздничный.