15:17 16.04.2026
Кадыров назвал день отмены КТО в Чечне символом новой эры

ГРОЗНЫЙ, 16 апр — РИА Новости. День отмены режима контртеррористической операции (КТО) в Чечне является символом возрождения и новой эры для республики, считает глава региона Рамзан Кадыров.
Шестнадцатого апреля 2009 года в Чечне был отменен режим КТО, этот день в республике ежегодно отмечается как праздничный.
"Этот день стал символом возрождения и новой эры для нашего региона. Жители республики получили возможность строить будущее в мире и согласии", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров с поддержкой главы государства Владимира Путина объединил "уставшее от беззакония и произвола" общество и нанёс сокрушительный удар по международному терроризму.
