В России создали искусственную кожу для лечения ран у животных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Учёные Сеченовского университета создали первую в мире композитную "искусственную кожу" для лечения ран у животных.
- Разработка получила название "Велистра", прошла апробацию более чем в 10 ветеринарных клиниках и поступила в продажу.
- Изделие в 100 раз дешевле зарубежных аналогов и показало эффективность при сложных случаях.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета создали первую в мире композитную "искусственную кожу" для лечения ран у животных, ее уже вывели на рынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Сеченовский Университет вывел на рынок первую в мире композитную "искусственную кожу" для лечения ран у животных. Разработка, созданная учеными Института регенеративной медицины, получила название "Велистра", прошла апробацию более чем в 10 ветеринарных клиниках и уже поступила в продажу для ветеринарного применения", - рассказали в вузе.
Там уточнили, что это первый в мире продукт для ветеринарии на основе двуслойной коллаген-силиконовой матрицы, созданной по стандартам медизделий для человека. Он в 100 раз дешевле зарубежных аналогов.
Изделие показало эффективность при лечении сложных, в том числе хронических ран: ускорение заживления, отсутствие выраженных воспалительных осложнений и формирование более эластичного рубца.
"Наша следующая цель - доведение продукта до применения у человека, мы надеемся сделать это за ближайший год", - заключил руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского университета Артем Антошин.