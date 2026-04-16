В России создали искусственную кожу для лечения ран у животных
15:52 16.04.2026
В России создали искусственную кожу для лечения ран у животных

В России создали первую в мире искусственную кожу для лечения ран у животных

Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учёные Сеченовского университета создали первую в мире композитную "искусственную кожу" для лечения ран у животных.
  • Разработка получила название "Велистра", прошла апробацию более чем в 10 ветеринарных клиниках и поступила в продажу.
  • Изделие в 100 раз дешевле зарубежных аналогов и показало эффективность при сложных случаях.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета создали первую в мире композитную "искусственную кожу" для лечения ран у животных, ее уже вывели на рынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Сеченовский Университет вывел на рынок первую в мире композитную "искусственную кожу" для лечения ран у животных. Разработка, созданная учеными Института регенеративной медицины, получила название "Велистра", прошла апробацию более чем в 10 ветеринарных клиниках и уже поступила в продажу для ветеринарного применения", - рассказали в вузе.
Там уточнили, что это первый в мире продукт для ветеринарии на основе двуслойной коллаген-силиконовой матрицы, созданной по стандартам медизделий для человека. Он в 100 раз дешевле зарубежных аналогов.
Изделие показало эффективность при лечении сложных, в том числе хронических ран: ускорение заживления, отсутствие выраженных воспалительных осложнений и формирование более эластичного рубца.
"Наша следующая цель - доведение продукта до применения у человека, мы надеемся сделать это за ближайший год", - заключил руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского университета Артем Антошин.
Реанимация кошки, пострадавшей в пожаре - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В Тюмени пожарный откачал двух кошек, пострадавших при пожаре
Вчера, 15:25
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
