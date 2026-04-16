В России создали искусственную кожу для лечения ран у животных

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета создали первую в мире композитную "искусственную кожу" для лечения ран у животных, ее уже вывели на рынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Сеченовский Университет вывел на рынок первую в мире композитную "искусственную кожу" для лечения ран у животных. Разработка, созданная учеными Института регенеративной медицины, получила название "Велистра", прошла апробацию более чем в 10 ветеринарных клиниках и уже поступила в продажу для ветеринарного применения", - рассказали в вузе.

Там уточнили, что это первый в мире продукт для ветеринарии на основе двуслойной коллаген-силиконовой матрицы, созданной по стандартам медизделий для человека. Он в 100 раз дешевле зарубежных аналогов.

Изделие показало эффективность при лечении сложных, в том числе хронических ран: ускорение заживления, отсутствие выраженных воспалительных осложнений и формирование более эластичного рубца.