Российский защитник подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ
01:57 16.04.2026
Российский защитник подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ

Хоккеист Коромыслов подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ "Сент-Луис"

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" заключил контракт новичка с российским защитником Арсением Коромысловым, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Срок двустороннего соглашения рассчитан на два года. Контракт начнет действовать с сезона-2026/27.
Коромыслову 22 года. В текущем сезоне защитник провел 61 матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе челябинского "Трактора" и набрал 17 очков (1 гол + 16 передач). Также в его активе один результативный пас в пяти играх плей-офф.
Всего на счету россиянина 158 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и 32 (4+28) очка. Коромыслов был выбран "Блюз" в четвертом раунде под общим 120-м номером на драфте НХЛ 2022 года.
По итогам регулярного чемпионата НХЛ "Сент-Луис" занял шестое место в Центральном дивизионе и не смог выйти в плей-офф.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
В НХЛ ответили на вопрос о выводе из обращения номера Овечкина
Вчера, 16:18
 
ХоккейСпортТракторСент-Луис БлюзНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026Арсений Коромыслов
 
