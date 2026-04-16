Российский защитник подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" заключил контракт новичка с российским защитником Арсением Коромысловым, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Срок двустороннего соглашения рассчитан на два года. Контракт начнет действовать с сезона-2026/27.

Коромыслову 22 года. В текущем сезоне защитник провел 61 матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе челябинского "Трактора" и набрал 17 очков (1 гол + 16 передач). Также в его активе один результативный пас в пяти играх плей-офф.

Всего на счету россиянина 158 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и 32 (4+28) очка. Коромыслов был выбран "Блюз" в четвертом раунде под общим 120-м номером на драфте НХЛ 2022 года.