Краткий пересказ ИИ
- Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал западноевропейские страны, причастные к выпуску БПЛА для Украины, внять предостережению Минобороны России и сделать выводы по недопущению эскалации и расширения географии военного конфликта.
- По словам Шеремета, население стран западной Европы должно осознавать, что политика их лидеров может поставить под угрозу безопасность на всём европейском континенте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал западноевропейские страны, причастные к производству беспилотников для Украины, внять предостережению Минобороны РФ и сделать выводы по недопущению эскалации и расширения географии военного конфликта.
Минобороны РФ ранее выпустило заявление, в котором расценило решение руководства ряда европейских стран нарастить производство и поставки Украине БПЛА для ударов по территории России как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины. Согласно данным военного ведомства, филиалы "украинских" и "совместных" предприятий, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
"Горе-политикам европейских стран, ставших на стезю хаоса и войны, следует внять предостережению Минобороны России и сделать выводы по недопущению эскалации и расширения географии военного конфликта. У них еще есть возможность не открыть ящик Пандоры", - сказал Шеремет.
По его словам, население западноевропейских стран должно знать, что безответственная политика их лидеров и элит может поставить под угрозу безопасность на всем европейском континенте.
"К сожалению, к власти в западноевропейских странах приходят реваншистские силы, которые издеваются над собственным населением, отправляя зарабатываемые ими деньги на раздувание новых и поддержание существующих конфликтов. Европейцам пора снести провокаторов и вернуть своим странам эпоху развития и процветания, гарантировав мирное будущее поколениям", - сказал депутат.