Депутат Госдумы предостерег Запад от эскалации украинского конфликта

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал западноевропейские страны, причастные к производству беспилотников для Украины, внять предостережению Минобороны РФ и сделать выводы по недопущению эскалации и расширения географии военного конфликта.

Минобороны РФ ранее выпустило заявление, в котором расценило решение руководства ряда европейских стран нарастить производство и поставки Украине БПЛА для ударов по территории России как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины. Согласно данным военного ведомства, филиалы "украинских" и "совместных" предприятий, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы

"Горе-политикам европейских стран, ставших на стезю хаоса и войны, следует внять предостережению Минобороны России и сделать выводы по недопущению эскалации и расширения географии военного конфликта. У них еще есть возможность не открыть ящик Пандоры", - сказал Шеремет

По его словам, население западноевропейских стран должно знать, что безответственная политика их лидеров и элит может поставить под угрозу безопасность на всем европейском континенте.