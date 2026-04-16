Прибалтийские компании поставили Украине десятки тысяч компонентов для БПЛА - РИА Новости, 16.04.2026
09:25 16.04.2026
Прибалтийские компании поставили Украине десятки тысяч компонентов для БПЛА

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Прибалтийские компании за последние несколько месяцев поставили Украине десятки тысяч компонентов для БПЛА и готовых беспилотников, выяснило РИА Новости, изучив базы данных с товарными номенклатурами.
В частности, литовская компания UAB Tomiksas (город Каунас) поставляет на Украину компоненты, используемые при производстве беспилотных летательных аппаратов. Объем поставок составил 5 тысяч единиц в период с 1 сентября 2025 года по 1 апреля 2026 года.
Другая компания из Каунаса — UAB Lokmita — осуществляет поставки модулей инфракрасных тепловизионных камер, предназначенных для установки на беспилотники. Поставки оцениваются в 1350 единиц в период с 1 января по 1 апреля 2026 года.
Эстонская компания Meridein Grupp OU из Таллина поставляет "дистанционно управляемые беспилотные летательные аппараты". Объем поставок составил 1800 единиц в период с 1 декабря 2025 года по 1 апреля 2026 года.
Литовская Remtika UAB (Вильнюс) поставила 1650 дистанционно управляемых беспилотников в период с 1 января по 1 апреля 2026 года.
Компания Dialog LT UAB (Вильнюс) осуществила поставки 4 тысяч пропеллеров и запасных частей для беспилотных летательных аппаратов за тот же период.
Латвийская ELKO Grupa AS (Рига) поставила Украине 2100 дистанционно управляемых беспилотников в период с 1 ноября 2025 года по 1 апреля 2026 года.
Кроме того, литовская компания NT Service UAB (Каунас) поставляет Украине средства радиоэлектронной борьбы. Объем поставок составил 980 единиц в период с 1 декабря 2025 года по 1 апреля 2026 года.
Ранее в МО России сообщили, что ряд европейских стран на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ принял решение о наращивании производства и поставок дронов Украине для ударов по территории России. По данным российского МО, Европа спланировала увеличение финансирования расположенных на территории европейских стран "совместных" предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов для наращивания производства дронов для Киева. По информации российского военного ведомства, "украинские" и "совместные" предприятия по выпуску БПЛА и компонентов для Украины расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
