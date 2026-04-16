В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 16.04.2026
13:46 16.04.2026
В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погибли два человека

В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
  • В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
  • Три человека получили ранения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Два мирных жителя погибли, трое ранены из-за атак ВСУ на Херсонскую область за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В прошедшие сутки варварские атаки киевского режима унесли жизни двух мирных жителей, трое получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе Мах.
В частности, по его словам, в Виноградове при сбросе боеприпаса с БПЛА на жилой сектор погибла женщина 1963 года рождения, а в Каховке при ударе беспилотника по легковому автомобилю погибла женщина 1952 года рождения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьКаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
