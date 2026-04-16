Жительница Ярославля отсудила у кафе 95 тысяч рублей за сломанный зуб

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Жительница Ярославля отсудила у кафе 95 тысяч рублей за то, что сломала зуб косточкой, попавшейся в хинкали, сообщила прокуратура Ярославской области.
Представитель прокуратуры Кировского района Ярославля принял участие в рассмотрении судом дела по иску 31-летней местной жительницы о компенсации морального вреда и защите прав потребителей.
"В суде установлено, что в декабре 2024 года женщина встречалась с компанией друзей в одном из ярославских кафе. Когда посетительница кафе ела хинкали с вишней, на зуб ей попала косточка, и он откололся. За восстановлением зуба женщина обратилась в стоматологическую клинику, стоимость работ составила более 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Также, по данным прокуратуры, женщина пожаловалась, что в связи с новогодними праздниками лечение затянулось, и сломанный зуб длительное время вызывал боль и дискомфорт.
Суд согласился с позицией прокурора о том, что если технология приготовления хинкали с вишней допускает наличие в готовом блюде косточек или их частей, посетительницу должны были об этом предупредить при заказе блюда.
"Суд удовлетворил исковые требования пострадавшей и взыскал с кафе в ее пользу компенсацию морального вреда, материальный ущерб и штраф по закону о защите прав потребителей в сумме около 95 тысяч рублей", - сообщает прокуратура, отмечая, что решение суда в законную силу не вступило.