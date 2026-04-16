Иран поприветствовал перемирие между Ливаном и Израилем
23:23 16.04.2026 (обновлено: 23:40 16.04.2026)
Иран поприветствовал перемирие между Ливаном и Израилем

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран приветствует перемирие между Ливаном и Израилем.
  • Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул необходимость вывода израильских войск с территорий на юге Ливана.
ТЕГЕРАН, 16 апр - РИА Новости. Иран приветствует перемирие между Ливаном и Израилем и напоминает, что оно было частью договоренности Тегерана и Вашингтона о прекращении огня, сообщил иранский МИД.
"Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи приветствовал прекращение огня в Ливане, напомнив, что остановка войны в Ливане было частью договоренности Ирана и США о перемирии", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Багаи, согласно заявлению, также подчеркнул необходимость вывода войск Израиля с территорий на юге Ливана и отметил усилия Пакистана, которые, по его словам, и привели к установлению десятидневного перемирия.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.
При этом ранее в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля будет контролировать буферную зону глубиной в десять километров на юге Ливана. Он добавил, что не намерен выполнять ни одно из требований шиитского движения "Хезболлах".
