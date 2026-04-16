Израиль не принял решение о прекращении огня в Ливане, сообщают СМИ
02:48 16.04.2026
Израиль не принял решение о прекращении огня в Ливане, сообщают СМИ

Ynet: Израиль не принял решение о прекращении огня в Ливане

© REUTERS / Shir ToremИзраильские военные на границе с Ливаном
Израильские военные на границе с Ливаном. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля в ходе четырехчасового заседания не принял решение о прекращении огня в Ливане, сообщил израильский новостной портал Ynet со ссылкой на израильского чиновника.
"Встреча военно-политического кабинета Израиля закончилась приблизительно через четыре часа без решения о прекращении огня в Ливане", - пишет портал.
По словам чиновника, на данном этапе Израиль не приближается к прекращению огня с Ливаном.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль ведет наземную операцию на юге Ливана и наносит удары по ливанским городам, включая столицу. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.
