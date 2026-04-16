Рейтинг@Mail.ru
В Испании признали, что используют Киев для доработки оборонных систем - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 16.04.2026
В Испании признали, что используют Киев для доработки оборонных систем

РИА Новости испанская оборонная компания использует Киев для доработки систем

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаги Испании и Европейского союза
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Флаги Испании и Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 16 апр - РИА Новости. Испанская компания UAV Navigation-Grupo Oesía признала, что использует опыт применения своего вооружения в конфликте на Украине для доработки своих систем наведения, навигации и управления БПЛА, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив соцсети руководства фирмы, а также заявления ее представителей.
"Понимание того, что происходит на Украине, позволяет нам быстро и точно адаптировать наши решения в области GNC (в области наведения, навигации и управления - ред.)", - сообщается на странице гендиректора компании Мигеля Анхеля де Фрутоса Карро в соцсетях.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
В Нидерландах признали, что содействуют Украине в производстве БПЛА
Вчера, 23:08
По его словам, "реальный оперативный опыт" на Украине помогает "создавать более автономные, устойчивые и точные системы для клиентов и вооруженных сил НАТО".
Эту же логику представители компании подробно раскрывали в интервью порталу defensa.com. Инженер по управлению полетом UAV Navigation-Grupo Oesía Лаура Траин и инженер по летным испытаниям Адриан Агуадо заявили, что украинский конфликт показал резкий рост сложности угроз для беспилотных систем, прежде всего со стороны средств радиоэлектронной борьбы.
По их словам, в компании теперь считают необходимым создание совместимых систем, способных работать с платформами разных производителей. Кроме того, в UAV Navigation-Grupo Oesía считают нужной организацию серийного производства для поддержания длительных операций.
При этом на сайте компании ранее сообщалось, что морской беспилотник FOG USV, оснащенный программным обеспечением UAV Navigation-Grupo Oesía, "в настоящее время развернут на Украине".
Таким образом, из открытых заявлений компании следует, что ВСУ служат для нее не только сферой применения технологий, но и источником получения практического опыта для их дальнейшей доработки.
Ранее минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ, указанная испанская компания располагается в Мадриде.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Испытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
FT: многие западные дроны устаревают до прибытия на Украину
26 февраля, 20:54
 
В миреУкраинаРоссияИспанияСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала