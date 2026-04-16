Иран оценил доходы от управления Ормузским проливом

ТЕГЕРАН, 16 апр — РИА Новости. Доход Ирана от управления Ормузским проливом может составить до полутора десятков миллиардов долларов, считают в парламенте республики.
"На текущий момент доход от управления Ормузским проливом и регулирования судоходства оценивается в 10-15 миллиардов долларов", — передает агентство ISNA со ссылкой на члена президиума законодательного органа.
По его словам, соответствующий законопроект также призван укрепить национальную валюту — риал, которым иностранные суда должны будут платить за проход. Предполагается, что сделать это можно будет двумя способами: либо через свои офисы в республике, либо используя иранскую банковскую систему.
Ранее комиссия парламента ИРИ утвердила предварительный проект закона об Ормузском проливе, который включает в том числе пошлины за транзит для дружественных стран, а также полный запрет на проход для США и Израиля. Ожидается, что под него также попадут государства, присоединившиеся к санкциям против Тегерана.
В минувшие выходные представители Ирана и США провели первый раунд переговоров в Исламабаде. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам. В частности, Вашингтон настаивает на изъятии обогащенного урана.
Вскоре после встречи Штаты приступили к блокаде Ормузского пролива. Тем не менее, как пишут СМИ, через него уже прошли несколько судов, в том числе иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.