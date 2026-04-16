Руденко и посол Ирана обсудили деэскалацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко встретился с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, стороны акцентировали важность продолжения переговорных усилий для деэскалации на Ближнем Востоке, сказано в сообщении российского МИД.

"Акцентирована важность урегулирования существующих противоречий политическим путём и продолжения переговорных усилий, направленных на деэскалацию и достижение долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки, что отвечало бы коренным интересам всех без исключения государств региона", - сообщило российское дипведомство.