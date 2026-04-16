Посол Ирана поблагодарил Россию за гумпомощь

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали в ходе встречи с замглавы МИД РФ Андреем Руденко поблагодарил российскую сторону за гуманитарную помощь, а также политико-дипломатическую и иную поддержку, сообщает МИД РФ.
"Казем Джалали искренне поблагодарил российское руководство за оказываемую Ирану гуманитарную помощь, а также политико-дипломатическую и иную поддержку, что всецело отвечае содержанию и духу всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.