Перемирие между США и Ираном остается хрупким, считает эксперт

Морские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Перемирие между США и Ираном остается хрупким, заявил РИА Новости преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве Фархад Ибрагимов.

"Перемирие пока еще продолжается, но оно все еще выглядит очень хрупким", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, хотя сохраняется вероятность эскалации, свою роль в успехе мирного процесса может сыграть фактор усталости от конфликта и стороны "захотят поставить на этом точку".

Ибрагимов обратил внимание на то, что Тегеран Вашингтон дают сигналы о прогрессе в двусторонних контактах, в связи с чем существует вероятность второго раунда переговоров.