Перемирие между США и Ираном остается хрупким, считает эксперт

- Перемирие между США и Ираном остаётся хрупким, считает эксперт Фархад Ибрагимов.
- Существует вероятность второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Перемирие между США и Ираном остается хрупким, заявил РИА Новости преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве Фархад Ибрагимов.
"Перемирие пока еще продолжается, но оно все еще выглядит очень хрупким", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, хотя сохраняется вероятность эскалации, свою роль в успехе мирного процесса может сыграть фактор усталости от конфликта и стороны "захотят поставить на этом точку".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь совета обороны Али Шамхани, а также секретарь высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.