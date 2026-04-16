Перемирие между США и Ираном остается хрупким, считает эксперт
14:09 16.04.2026 (обновлено: 14:12 16.04.2026)
Перемирие между США и Ираном остается хрупким, считает эксперт

© Фото : U.S. Marine Corps — Морские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость"
Морские пехотинцы США во время учебных стрельб на палубе десантного корабля USS Tripoli в зоне ответственности Центрального командования США в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Перемирие между США и Ираном остается хрупким, заявил РИА Новости преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве Фархад Ибрагимов.
"Перемирие пока еще продолжается, но оно все еще выглядит очень хрупким", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, хотя сохраняется вероятность эскалации, свою роль в успехе мирного процесса может сыграть фактор усталости от конфликта и стороны "захотят поставить на этом точку".
Ибрагимов обратил внимание на то, что Тегеран и Вашингтон дают сигналы о прогрессе в двусторонних контактах, в связи с чем существует вероятность второго раунда переговоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь совета обороны Али Шамхани, а также секретарь высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
