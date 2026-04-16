Иран хочет привлечь США и Израиль к ответу за убийство руководства страны

Краткий пересказ ИИ
ТЕГЕРАН, 16 апр – РИА Новости. Иран хочет привлечь США и Израиль к ответу за убийство иранского руководства, заявил РИА Новости официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
По его словам, согласно общей (для всех четырех Женевских конвенций 1949 года - ред.) Статье 1, все государства обязуются соблюдать и заставлять соблюдать международное гуманитарное право.
"Поскольку зверства, совершённые США и Израилем, нарушают эти принципы, я полагаю, все страны-члены ООН должны призвать к привлечению США и Израиля к ответственности", - добавил он.
"Что касается Ирана, это будет постоянный призыв со стороны всех иранцев и мы используем всю нашу внутреннюю систему, а также международное право, чтобы привлечь их к ответу за ужасные преступления, которые они совершили против иранского народа", - подчеркнул он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь совета обороны Али Шамхани, а также секретарь высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
4 марта, 10:54