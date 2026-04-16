Спрос на ипотеку при ставке в 12% может вырасти, считает аналитик

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Аналитик ждет заметное оживление спроса на ипотеку в России при ставке при уровне 12% и ниже, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Баланс-Платформа" Евгений Сеньковский.
"Более заметное оживление спроса на ипотеку возможно при уровне 12% и ниже", - сказал он.
По словам аналитика, спрос на ипотеку остается сдержанным: текущие ставки по-прежнему высоки для массового спроса, особенно на вторичном рынке.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%.