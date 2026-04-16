Швыдкой объяснил, кто определит представителя России на "Интервидении"

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Фонд "Наследие искусства" и другие организаторы "Интервидения" определят представителя России на втором конкурсе, который пройдет в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Мы, Министерство иностранных дел, не вмешиваемся в содержательную часть этого конкурса. Есть Фонд "Наследие искусства", который проводил первый конкурс, они активно работают с нашими коллегами в Саудовской Аравии. Вместе с другими организаторами этого конкурса они будут определять героя будущих музыкальных битв", - заявил Швыдкой.
Он также подчеркнул, что в России всегда есть талантливые артисты, готовые участвовать в такого рода соревнованиях.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman, который отказался от борьбы за призовое место в конкурсе. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.
