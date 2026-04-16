В России создали ИИ для обнаружения поддельных документов от ChatGPT
05:52 16.04.2026
В России создали ИИ для обнаружения поддельных документов от ChatGPT

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские ученые разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения поддельных документов, созданных ChatGPT, Midjourney и другими зарубежными нейросетями, рассказали РИА Новости в компании-разработчике Smart Engines.
"Российские ученые разработали первую систему ИИ для автоматического выявления поддельных документов, созданных с помощью генеративных моделей", - сообщили там.
"Разработка входит в состав антифрод-системы "Шерлок 3о", применяющейся в российских государственных ведомствах, ФНС, аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Кольцово", кредитных и страховых организациях", - добавляется в сообщении.
"Технология с высокой точностью детектирует изображения, сгенерированные современными нейросетями, включая NanoBanana, ChatGPT, Grok, Qwen, Midjourney, Stable Diffusion, Flux и 20 других", - уточнили в компании.
Отмечается, что система ориентирована на компании и государственные сервисы, которые обязаны проводить идентификацию клиентов и противодействовать мошенничеству в рамках регуляторных требований.
Решение уже проходит тестирование в банках и микрофинансовых организациях, наиболее подверженных подобным атакам. В общей сложности ИИ проверяет более 600 параметров документа.
По словам гендиректора Smart Engines, доктора технических наук Владимира Арлазарова, система анализирует структуру изображений документов, определяя статистические аномалии и артефакты, возникающие при генерации или редактировании.
Все процессы анализа выполняются автоматически: технология проверяет изображения на признаки коллажирования, вставки символов и перекрытия значимых данных, а также оценивает качество документа для корректного принятия решения без риска необоснованных отказов.
"Развитие технологий редактирования изображений и генеративных моделей позволяет создавать фальсифицированные документы, визуально неотличимые от оригинала – от точечного изменения отдельных реквизитов до полной реконструкции изображения", – отметил Арлазаров.
"При этом такие подделки больше не требуют ни специальных навыков, ни сложной инфраструктуры. По сути, мы наблюдаем "демократизацию фрода", и это принципиально меняет масштаб угрозы – атаки становятся дешевле, быстрее и полностью автоматическими", - добавил он.
ТехнологииРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Шереметьево (аэропорт)
 
 
