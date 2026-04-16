Криптобиржа Grinex заявила о взломе и хищении средств россиян

Биржа приостановила работу и передала информацию о взломе в правоохранительные органы.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Криптобиржа Grinex заявила о взломе и хищении средств российских пользователей на сумму более 1 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи в Telegram-канале

"Крипторублевая биржа Grinex, обеспечивающая расчеты между российскими бизнесами и гражданами в цифровых активах, подверглась масштабной кибератаке с признаками участия зарубежных спецслужб", - говорится в сообщении

"В результате взлома с криптокошельков биржи похищены средства российских пользователей на сумму более 1 миллиарда рублей", - добавляется там.

Указывается, что цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о беспрецедентном уровне ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств.