Криптобиржа Grinex заявила о взломе и хищении средств россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Криптобиржа Grinex заявила о взломе и хищении средств российских пользователей на сумму более 1 миллиарда рублей.
- Биржа приостановила работу и передала информацию о взломе в правоохранительные органы.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Криптобиржа Grinex заявила о взломе и хищении средств российских пользователей на сумму более 1 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи в Telegram-канале.
"Крипторублевая биржа Grinex, обеспечивающая расчеты между российскими бизнесами и гражданами в цифровых активах, подверглась масштабной кибератаке с признаками участия зарубежных спецслужб", - говорится в сообщении.
"В результате взлома с криптокошельков биржи похищены средства российских пользователей на сумму более 1 миллиарда рублей", - добавляется там.
Указывается, что цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о беспрецедентном уровне ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств.
В связи с атакой биржа сообщила о приостановке работы и передаче всей доступной информации в правоохранительные органы.
