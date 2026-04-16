В Подмосковье появились первые весенние грибы - РИА Новости, 16.04.2026
01:27 16.04.2026 (обновлено: 09:16 16.04.2026)
© РИА Новости / Илья Тимин
Грибы в лесу
Грибы в лесу. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья уже начали находить первые весенние грибы на территории региона, среди них строчки и саркосцифа австрийская, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.
Подмосковье пошли первые весенние грибы. Жители региона уже находят первые трофеи в лесах. Так, саркосцифа австрийская появилась в Луховицком районе, а строчки — в Орехово-Зуевском лесничестве", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В комлесхозе региона предупредили, что не все весенние грибы безопасны. Так, например, строчки считаются условно съедобными и требуют особой обработки.
Московская область (Подмосковье)Луховицкий район
 
 
