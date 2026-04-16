В Подмосковье появились первые весенние грибы

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья уже начали находить первые весенние грибы на территории региона, среди них строчки и саркосцифа австрийская, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.

В комлесхозе региона предупредили, что не все весенние грибы безопасны. Так, например, строчки считаются условно съедобными и требуют особой обработки.