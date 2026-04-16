В ГД назвали поставку Западом БПЛА Украине прямой эскалацией конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Производство и поставка беспилотников для Украины западными странами является прямой эскалацией конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Россия расценивает производство и увеличение поставок вооружений киевскому режиму рядом европейских государств как прямую эскалацию на Украине. И такие их действия могут привести к новому витку военного противостояния и самой настоящей войне", - сказал Ивлев.
По его словам, конкретные места расположения предприятий, как украинских, так и совместных, которые занимаются производством БПЛА и комплектующих для ВСУ, установить при помощи российской космической, радио и радиотехнической разведки не является большой проблемой.
"Лидеры этих стран должны понимать всю меру ответственности своих поступков перед населением своих стран и перед мировым сообществом", - сказал депутат.
Руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России, сообщило Минобороны России. Согласно данным военного ведомства, филиалы "украинских" и "совместных" предприятий, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.