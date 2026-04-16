Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 16.04.2026
В ГД назвали поставку Западом БПЛА Украине прямой эскалацией конфликта

Депутат Ивлев назвал поставку Западом БПЛА Украине прямой эскалацией конфликта

Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что производство и поставка БПЛА для Украины западными странами является прямой эскалацией конфликта.
  • По словам Ивлева, Россия расценивает увеличение поставок вооружений киевскому режиму рядом европейских государств как прямую эскалацию на Украине.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Производство и поставка беспилотников для Украины западными странами является прямой эскалацией конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Россия расценивает производство и увеличение поставок вооружений киевскому режиму рядом европейских государств как прямую эскалацию на Украине. И такие их действия могут привести к новому витку военного противостояния и самой настоящей войне", - сказал Ивлев.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Прибалтийские компании поставили Украине десятки тысяч компонентов для БПЛА
Вчера, 09:25
По его словам, конкретные места расположения предприятий, как украинских, так и совместных, которые занимаются производством БПЛА и комплектующих для ВСУ, установить при помощи российской космической, радио и радиотехнической разведки не является большой проблемой.
"Лидеры этих стран должны понимать всю меру ответственности своих поступков перед населением своих стран и перед мировым сообществом", - сказал депутат.
Руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России, сообщило Минобороны России. Согласно данным военного ведомства, филиалы "украинских" и "совместных" предприятий, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
В Нидерландах признали, что содействуют Украине в производстве БПЛА
15 апреля, 23:08
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаЛеонид ИвлевВооруженные силы УкраиныГосдума РФМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала