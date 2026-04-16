В ГД предложили использовать телемедицину во время очных приемов у врачей
18:14 16.04.2026
В ГД предложили использовать телемедицину во время очных приемов у врачей

"Новые люди" предложили использовать телемедицину на очных приемах у врачей

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили проводить телемедицинские консультации с узкими специалистами во время очных приёмов у лечащих врачей для постановки диагноза.
  • Инициатива предусматривает оформление итогового диагноза и назначений лечащим врачом с учётом мнения дистанционно участвующего узкого специалиста.
  • Авторы инициативы считают, что её реализация сократит сроки ожидания консультации узкого специалиста и повысит доступность медицинской помощи.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили проводить телемедицинские консультации с узкими специалистами во время очных приёмов у лечащих врачей для постановки диагноза.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим... рассмотреть инициативу о правовом закреплении гибридного консилиума с применением телемедицинских технологий для уточнения диагноза и выбора тактики лечения при очном приеме пациента", - сказано в обращении.
Инициативой предусматривается, что при очном присутствии пациента у лечащего или дежурного врача будет допускаться проведение гибридного консилиума для уточнения диагноза и определения тактики обследования и лечения.
Депутаты уточнили, что таким образом итоговый диагноз и назначения будет оформлять лечащий врач с учетом документированного мнения дистанционно участвующего узкого специалиста.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит сократить сроки ожидания консультации узкого специалиста, уменьшить число повторных визитов, повысить доступность медицинской помощи в условиях кадрового дефицита и дать лечащему врачу возможность принимать решение сразу на очном приеме с учетом официально оформленного мнения дистанционно подключенного специалиста. Также, по их словам, это сделает телемедицину более полезной для граждан в повседневной практике и позволит использовать уже существующие правовые механизмы более эффективно.
Парламентарии напомнили, что в настоящее время доступность врачебной помощи, особенно консультаций профильных специалистов, остается одной из наиболее острых проблем для граждан.
По их словам, особенно чувствительна эта проблема для жителей удаленных территорий, для пациентов с состояниями, при которых решение желательно принять сразу на приеме, а также для ситуаций, когда узкий специалист фактически недоступен в конкретной медицинской организации.
