Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме поддержали идею о снятии денег в любых банкоматах без комиссии - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 16.04.2026 (обновлено: 12:23 16.04.2026)
В Госдуме поддержали идею о снятии денег в любых банкоматах без комиссии

© РИА Новости / Мария Девахина
Посетитель снимает деньги с банковского счета в банкомате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ ИИ
  • Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал здравой идею разрешить снимать деньги без комиссии в любых банкоматах.
  • Депутат отметил, что для небольших банков потеря этих средств может быть существенна, поэтому работать с деньгами россиян должны только крупные компании, в идеале - государственные.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с интернет-изданием "Газета.ru" назвал здравой идею разрешить в России снимать деньги без комиссии в любых банкоматах.
Ранее в распоряжении РИА Новости появилось официальное обращение на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР), в котором он предлагает ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России в пределах установленного лимита, например до 10 тысяч рублей.
"Идея здравая, и не только крупные, но и ряд средних банков реализовали ее в частном порядке достаточно давно. Вы можете снимать средства и пополнять счет без комиссии в "чужих" банкоматах крупных банков. Конечно, многие небольшие банки находятся в сложном финансовом положении, и для них потеря небольших комиссий от операций в банкоматах может быть существенна и может затруднить поддержание их сети", - сказал Делягин.
Таким образом, по мнению депутата, работать со средствами граждан должны только крупные банки, в идеале - только государственные. Он уточнил, что отмену комиссий никто не сможет ощутить. Делягин добавил, что в целом подход правильный, и финансовая среда должна быть "бесшовной" точно так же, как и, например, транспортная.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов также уточнил, что мера снизит прибыль банков, но система должна быть прежде всего ориентирована на обычных людей.
"Думаю, что предложение в целом интересное. Действительно, сегодня люди иногда вынуждены, даже если они давно не имели дела с наличными, снимать деньги", - сказал он.
РоссияМихаил ДелягинЭльвира НабиуллинаБорис Чернышов (депутат)Госдума РФЛДПРОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала